Команда Солнечногорска стала призером межрегионального турнира по лазертагу

Межрегиональные соревнования по спортивному лазертагу «Место под солнцем» состоялись 21 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» в Солнечногорске. В них приняли участие более 50 команд из регионов Центрального федерального округа. Участниками стали игроки в возрасте от 7 до 45 лет из Москвы, Московской области, Брянска, Костромы и Смоленска.

Часть спортсменов тренируется под руководством чемпионов России.

Соревнования проходили в командах по пять человек в возрастных категориях 7 — 9, 10 — 12, 13 — 15 и 16+ лет. Участникам необходимо было захватить и удержать три контрольные точки, расположенные в центре площадки. При захвате точка загоралась цветом команды. Победителей определяли по количеству захваченных точек по итогам двух раундов. Призеры получили грамоты, кубки, медали и памятные призы.

«Турнир традиционный, проходит уже в четвертый раз и вышел на межрегиональный уровень. Радует, что растет количество команд и расширяется география. Хочется сказать благодарность местному отделению Федерации лазертага России в Солнечногорске за такую прекрасную организацию», — отметил руководитель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области Иван Теслюк.

Солнечногорск на турнире представляла команда «Альфа». В возрастной категории 7 — 9 лет участники завоевали серебро. Ранее спортсмены «Альфы» прошли отборочные соревнования и получили «путевку» на Чемпионат России, где 5 апреля будут бороться за чемпионский титул.

«Лазертаг мне очень нравится, потому что это активный, интересный спорт. Я уже прошел немало турниров, занимал призовые места. Против нас на этих соревнованиях выступали очень сильные команды», — поделился участник команды «Альфа» городского округа Солнечногорск Арсений Самсонов.

Ближайшие соревнования по спортивному лазертагу в Солнечногорске пройдут в рамках муниципального этапа всероссийской «Зарницы 2.0».