Команда Солнечногорска стала победителем этапа конкурса юных пожарных

15 мая в структурном подразделении № 1 Колледжа «Подмосковье» в деревне Козино городского округа Солнечногорск прошел областной этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». В соревнованиях приняли участие команды из нескольких муниципалитетов Московской области.

На базе колледжа собрались школьные и студенческие команды из Истры, Богородска, Чехова и Солнечногорска. Участники выполняли задания на семи специализированных площадках, где проверялись их знания и практические навыки в области пожарной безопасности. Организаторы подготовили программу, которая включала строевую подготовку и элементы прикладных дисциплин.

В программу вошли смотр песни и строя, эстафета с элементами пожарной подготовки, отработка завязывания специальных узлов и надевание боевой одежды пожарного. Также участники представили агитационные выступления, стенгазеты и прошли викторину по основам пожарной безопасности. Каждое задание оценивалось по скорости, точности и командной работе.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев отметил уровень подготовки участников.

«Ребята показали уверенные знания и хорошую слаженность в работе. Такие соревнования помогают формировать ответственное отношение к профессии спасателя», — сказал он.

По итогам состязаний первое место заняла команда городского округа Солнечногорск. Вторыми стали участники из Чехова, третье место досталось команде Богородска. Организаторы отметили, что уровень подготовки команд вырос по сравнению с предыдущими годами.



«Мы гордимся успехами наших ребят. Они показали не только знания, но и командный дух, а также понимание ответственности, которая лежит на спасателях», — заявил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Основная цель конкурса связана с развитием у молодежи навыков поведения при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, а также с популяризацией профессий спасательных служб.