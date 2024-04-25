Команда Солнечногорска стала лучшей среди дружин юных пожарных | 360°

25 апреля 2024, 13:13
Команда Солнечногорска стала лучшей среди дружин юных пожарных
Зональный этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» прошел на площадке колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. По результатам всех испытаний первое место заняла команда муниципалитета «Город Солнца». В ближайшее время победители представят округ в областном этапе конкурса.
За звание лучших боролись команды из девяти городских округов Подмосковья: Клина, Волоколамска, Химок, Дмитрова, Дубны, Талдома, Истры, Красногорска и Солнечногорска.
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Программа соревнований включала следующие конкурсы: смотр строя и песни, завязывание пожарных узлов на скорость, надевание боевой одежды пожарного, стенгазеты по пожарной тематике, агитбригады и викторины, а также комбинированную пожарную эстафету.
«Поздравляю с заслуженной победой ребят из Солнечногорска, которые достойно прошли все испытания, показав сплоченность и силу духа команды. Отмечу, что подобные мероприятия увеличивают интерес у подрастающего поколения к профессии пожарного и, возможно, кто-то из участников в дальнейшем решить связать свою жизнь с данной специальностью», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Конкурс состоялся в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Организатором зонального этапа выступил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск.
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