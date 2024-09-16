Команда из Солнечногорска стала лучшей на областном турнире по боксу

Открытые соревнования по боксу среди команд Московской области прошли в спорткомплексе «Авангард» в Солнечногорске. Спортсмены муниципалитета завоевали 15 медалей и стали лидерами общекомандного зачета.

В турнире приняли участие около 80 боксеров старше 13 лет из Солнечногорска, Высоковска, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Истры, Зеленограда, Клина, Химок, деревень Каменки и Новосиньково.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали чемпион мира, Европы и России, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Олег Саитов, а также трехкратный чемпион СССР, победитель Игр доброй воли и бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Тарамов.

«Соревнования проводятся в память о заслуженном мастере спорта, абсолютном чемпионе СССР, двукратном чемпионе Европы Евгении Горсткове, которого не стало в 2020 году. Это дань нашей благодарности. Мы с Евгением Николаевичем много работали совместно, многие солнечногорские ребята были его учениками. Например, председатель правления Федерации бокса городского округа Солнечногорск Андрей Сидоров у него тренировался», — рассказал главный судья соревнований Александр Михайлов.