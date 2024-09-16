Команда из Солнечногорска стала лучшей на областном турнире по боксу
Открытые соревнования по боксу среди команд Московской области прошли в спорткомплексе «Авангард» в Солнечногорске. Спортсмены муниципалитета завоевали 15 медалей и стали лидерами общекомандного зачета.
В турнире приняли участие около 80 боксеров старше 13 лет из Солнечногорска, Высоковска, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Истры, Зеленограда, Клина, Химок, деревень Каменки и Новосиньково.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали чемпион мира, Европы и России, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Олег Саитов, а также трехкратный чемпион СССР, победитель Игр доброй воли и бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Тарамов.
«Соревнования проводятся в память о заслуженном мастере спорта, абсолютном чемпионе СССР, двукратном чемпионе Европы Евгении Горсткове, которого не стало в 2020 году. Это дань нашей благодарности. Мы с Евгением Николаевичем много работали совместно, многие солнечногорские ребята были его учениками. Например, председатель правления Федерации бокса городского округа Солнечногорск Андрей Сидоров у него тренировался», — рассказал главный судья соревнований Александр Михайлов.
По итогам соревнований команда Солнечногорска заняла первое место. Золото выиграли боксеры: Андрей Иванов, Денис Серов, Александр Зуев, Кирилл Сысоев и Алексей Саманин. Второе место заняли Максим Миронов, Нуридин Фатуев, Озодбек Иманкулов, Валерий Супрун, Егор Соловьев, Ислам Юдашев, Даниил Романовский, Даниил Филимонов, Платон Цыферов и Шахжахон Халимжонов.
Лучшим боксером турнира был признан 34-летний кандидат в мастера спорта Андрей Иванов из Солнечногорска. Награду за лучшую технику и мастерство получил 17-летний юниор Денис Серов. Спортсмены представляли Дом детского творчества «Буревестник», спортивные клубы «Атлант» и «Альфа» из Поварово, а также спортивную школу «Металлург».
Соревнования проводятся с 2023 года. Организаторами выступают Федерация бокса России, Федерация бокса Солнечногорска, местное Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации округа и спортивная школа № 1.
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