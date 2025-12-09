Команда школы «Триумф» из Химок стала лучшей на региональной олимпиаде

Команда школы «Триумф» из Химок одержала победу в региональном этапе олимпиады по математике «Вершина», которая прошла 9 декабря в Технолицее. В «Математическом хоккее» приняли участие 53 школьных коллектива со всего Подмосковья.

Региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина», приурочен ко дню рождения Николая Лобачевского. Особенностью олимпиады стал формат «Математического хоккея», где победа зависела от скорости мышления, нестандартного подхода к решению задач и слаженной командной работы.

«Победа команды школы „Триумф“ на региональной олимпиаде — это огромная гордость для всего нашего городского округа! Наши школьники в очередной раз доказали, что в Химках растет по-настоящему талантливое, мыслящее и способное поколение. Их успех — это показатель не только знаний, но и скорости ума, логики и умения работать в команде. Поздравляю ребят и желаю дальнейших побед», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Победа химкинских школьников подтверждает высокий уровень подготовки и интеллектуальный потенциал молодого поколения округа.