Команда школьников из Лобни стала победителем военно-патриотического слета

Муниципальный этап слета-соревнования «Школа безопасности» прошел 16 апреля в Лобне. Площадкой стал Дворец творчества «Планета талантов», где собрались команды школьников города.

Организацию обеспечил военно-патриотический центр «Лобненский десант» под руководством педагога Ирины Неклюдовой при поддержке городского управления образования.

Участники продемонстрировали навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Команды преодолели полосу препятствий, прошли эстафеты и выполнили задания по поисково-спасательной подготовке. Также жюри оценило уровень физической подготовки школьников.

По итогам состязаний первое место заняла команда лицея «Спасатели». Сборная выступала под руководством наставника Владимира Федорова. Теперь ребята представят городской округ на следующем этапе.

«Ребята показали высокий уровень подготовки и слаженную работу. Мы уверены, что на региональном этапе они достойно представят Лобню», — отметили в лицее.