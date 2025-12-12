Команда серпуховского колледжа победила на всероссийском патриотическом конкурсе

Губернский колледж в Серпухове стал лучшим на всероссийском патриотическом конкурсе «Дорога Памяти». Работу подмосковных специалистов признали лучшей среди более тысячи проектов.

Победу одержала команда в составе заместителя директора по воспитательной работе Екатерины Кузнецовой, советника директора по воспитанию Татьяны Ключанских и студентки — будущего учителя начальных классов — Валерии Полниковой.

Конкурс «Дорога Памяти» — это крупная общероссийская инициатива, которую реализуют в рамках проектов «Молодежь и дети» и «Мы вместе» при поддержке Министерства просвещения.

Его задача — воспитание патриотизма у молодого поколения, а также развитие современных цифровых компетенций при помощи создания открытого общедоступного ресурса.

На пути к победе команда Губернского колледжа участвовала в онлайн-тренингах и мастер-классах, оттачивая свои навыки. Результатом их усилий стала серьезная исследовательская и творческая работа.

Участники коллектива подготовили подробные электронные статьи-справки о мемориалах и памятных местах Серпухова, связанных с событиями Великой Отечественной войны, а также создали цифровые 3D-панорамы, позволяющие удаленно «посетить» эти объекты.

Проект победителей внесут на масштабную общероссийскую онлайн-карту. Этот виртуальный ресурс призван сохранить для будущих поколений память о героическом прошлом, сделав тысячи исторических мест по всей стране доступными для изучения в цифровом формате.