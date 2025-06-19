Команда «Селятино» победила в хоккейном матче

На Ледовой арене имени Владимира Мышкина в Селятино состоялся финал кубка Наро-Фоминского городского округа, ознаменовавший завершение хоккейного сезона. На льду сошлись «Ястребы» из Наро-Фоминска и команда «Селятино».

С самого начала встречи «Селятино» захватили инициативу, демонстрируя игру в атаке. Первая шайба влетела в ворота «Ястребов» после добивания нападающего «Селятино», воспользовавшегося отскоком от вратаря. Несмотря на это, ближе к концу первого периода «Ястребам» удалось сравнять счет.

Во втором периоде «Селятино» усилили давление, находя слабые места в обороне гостей. Атакам «Ястребов» не хватало завершающего удара, а защитники «Селятино» блокировали броски, не позволяя сопернику прорваться к воротам. В итоге «Селятино» одержали победу со счетом 8:2, завоевав кубок Наро-Фоминского городского округа.

После окончания матча состоялась торжественная церемония награждения. Лучшим игрокам турнира были вручены индивидуальные призы за достижения, в том числе награды лучшему снайперу, ассистенту и бомбардиру. Особую награду, как лучшему вратарю, получил голкипер «Ястребов» Матвей Ширшов. По итогам регулярного чемпионата третье место заняла команда «Нива» из Кузнецово, второе место досталось «Ястребам», а триумфатором стала команда «Селятино».