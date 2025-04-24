Команда Щелкова стала абсолютным чемпионом школьной лиги Подмосковья по шахматам

В Подмосковье прошли решающие матчи школьной лиги по шахматам. В «Финале четырех» приняли участие юные шахматисты из Дубны, Балашихи, Щелкова, и Подольска. Абсолютным победителем стала щелковская команда.

Второе и третье места заняли спортсмены из Дубны и Балашихи. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта МО.

«Всего в первом сезоне лиги приняли участие более 1,5 тысячи юных шахматистов, 24 вышли в финал и разыграли награды. В следующем году среди участников шахматных турниров ждем уже более 5 тысяч школьников», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Почетным гостем финальных баталий стал чемпион России до 15 лет по шахматам, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в десятку сильнейших юных игроков мира, Святослав Лисенков.

Лучшими игроками турнира стали Григорий Фирсов из Дубны и Карина Сидоркина из Балашихи. Звание лучшего игрока по шахматам единой школьной лиги получила подольчанка Мария Рыбакова.

В ведомстве напомнили, что соревнования регионального этапа школьной лиги проходили в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Команды состязались в двух конференциях — западной и восточной. 28 апреля состоятся решающие матчи «Финала четырех» по волейболу. Они пройдут на базе СК «Юность» в Подольске.

Расписание финальных игр и прямые трансляции доступны на официальных аккаунтах школьной лиги в ВК и Telegram.