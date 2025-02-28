Команда «Ратник» вышла в полуфинал Зимнего кубка Балашихи по хоккею

Хоккейная команда «Ратник» одержала уверенную победу над соперниками из «Сокола» в матче четвертьфинала Открытого Зимнего Кубка Балашихи среди любительских команд. Встреча, состоявшаяся 26 февраля на ледовом катке Пестовского парка микрорайона Железнодорожный, завершилась со счетом 10:5 в пользу «Ратника».

Турнир, стартовавший 24 февраля, собрал восемь команд, которые соревнуются по кубковой системе. В первой игре четвертьфинала команда «Строитель» одержала победу над «Хоккеюгами-мастерюгами» со счетом 4:3. Организатор соревнований Арамбий Макаов отметил высокий уровень подготовки турнира и подчеркнул, что каток в Пестовском парке второй год подряд радует участников отличным искусственным льдом, который позволяет проводить матчи независимо от погодных условий.

В матче между «Ратником» и «Соколом» первый период прошел в упорной борьбе, завершившись минимальным преимуществом «Сокола» — 2:1. Однако во второй и третьей частях игры «Ратник» перехватил инициативу и уверенно довёл матч до победы, удвоив счет соперников. Теперь команда встретится с «Нашими» из Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в полуфинале.

Полуфиналы турнира запланированы на 3 и 5 марта, а финальные игры, включая матч за третье место, состоятся 9 марта.

Напомним, каток в Пестовском парке открыт для всех желающих с 1 декабря, и жители могут бесплатно наслаждаться катанием на коньках или участвовать в спортивных мероприятиях.