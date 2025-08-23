Команда профессиональных футболистов сыграла со сборной Королева

Команда «Легенды футбола» провела матч со сборной Королева в рамках проекта «Выходи во двор». Игра завершилась победой звезд со счетом 7:4. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Встреча состоялась на стадионе «Чайка», где под руководством Дмитрия Аленичева на поле вышли известные спортсмены: Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и голкипер Александр Филимонов. В матче также принял участие российский тележурналист Григорий Твалтвадзе, выступивший вместе с бессменным комментатором проекта Олегом Жолобовым.

Традиционно перед игрой звездные футболисты встретились с семьями участников СВО, вручили детям мячи с автографами и сфотографировались с ними. Для юных спортсменов также провели мастер-класс, на котором профессионалы поделились секретами владения мячом, показали элементы дриблинга и объяснили основы игры в нападении и защите.

Первый удар по мячу доверили военнослужащему Сергею Захарову, награжденному медалью «За отвагу» и Крестом «За кровь и храбрость» за участие в боях под Бахмутом и на Купянском направлении.

Напомним, за четыре года команда «Легенды футбола» сыграла более 40 матчей с любительскими командами Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках государственной программы «Спорт России».