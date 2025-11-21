Команда Президентской академии в Красногорске стала финалистом всероссийского фестиваля

Команда Московского областного филиала Президентской академии приняла участие в III Всероссийском фестивале студенческого творчества филиалов «А.Р.Т.». Ребята представили семь номеров, которые оценили члены жюри.

Илья Козлов занял второе место в номинации «Мужской эстрадный вокал», Мария Чабан — третье место в номинации «Патриотическая песня», Елизавета Филиппова — первое в номинации «Гимнастика», Егор Неудахин — первое место в номинации «Уличные танцы», Елизавета Таланкина — также первое место в номинации «Народный танец», Виктория Алексеева и Валерия Чеснокова — третье место в номинации «Современный танец», Валерия Чеснокова и Елизавета Филиппова — третье место в номинации «Современный танец».

Мария Чабан поблагодарила руководство филиала Президентской академии за доверие и поддержку, а организаторов из Саратова — за теплый прием.

«Фестиваль дает почувствовать силу нашей Президентской Академии. Неважно, из какого вы филиала, ведь мы все семья!», — сказала Елизавета Филиппова, участница фестиваля.

Участие стало ответственным событием для студентов, которые отстояли честь филиала на масштабной площадке.