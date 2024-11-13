Преподаватели из Красногорского РАНХиГС посетили форум «Голос поколения»

Команда преподавателей из Красногорска приняла участие в форуме «Голос поколения». Мероприятие было организовано Росмолодежью для обмена опытом и поиска новых образовательных подходов.

На форуме собрались преподаватели со всей страны, чтобы обсудить актуальные вызовы в образовании и молодежной политике. Московский областной филиал Академии представила команда специалистов, включая старшего преподавателя Валентина Бутузова, который отметил, что участие в форуме помогает обмениваться идеями и заряжаться позитивом для работы с молодежью.

Программа форума направлена на развитие управленческих навыков у педагогов, а также на передачу студентам ценностей Росмолодежи: стремиться к большему, искать новое, находить решения. По словам участников, «Голос поколения» — это возможность не только делиться профессиональными наработками, но и узнать больше о молодых людях, их целях и стремлениях.

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