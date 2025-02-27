Команда «Полярный лис» одержала победу в игре «Зарница» в Зарайске

Традиционная военно-патриотическая игра прошла в селе Рожново. Она уже в одиннадцатый раз объединила школьников округа.

По словам организаторов, «Зарница» направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение престижа военной службы, а также развитие у учащихся чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.

В мероприятии приняли участие 12 команд из всех школ Зарайска. Подростки показывали свои навыки начальной военной подготовки, спортивного ориентирования, а также умение работать в команде и принимать решения в экстремальных ситуациях.

«Самым настоящим подарком для ребят стала встреча с действующими участниками специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске. Школьники смогли пообщаться и узнать, как сейчас наши бойцы защищают интересы России», — рассказала председатель Совета депутатов округа.

В общем зачете победила команда «Полярный лис» из средней школы № 1.