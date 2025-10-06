Команда подмосковной Росгвардии выиграла серебро на чемпионате по плаванию

Команда Росгвардии Московской области завоевала серебро на чемпионате Центрального округа. Правоохранители состязались в плавании вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров, а также в командной эстафете 4×50 метров.

Всего в соревнованиях принимали участие 24 сборные из представителей главных управлений, соединений, территориальных органов и воинских частей округов.

В пресс-службе Росгвардии Московской области отметили, что представители региона заняли второе общекомандное место, а также выиграли серебро в заплывах командами, уступив победителям доли секунды.

В личном первенстве среди женщин сильнейшей стала сотрудница Щелковского отдела, младший сержант полиции Дарья.

По итогам турнира всех победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.