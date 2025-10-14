Команда Подмосковья выступит в финале чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Более 60 представителей Подмосковья примут участие в финале национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Они продемонстрируют свои достижения и навыки по разным направлениям.

Конкурсанты будут соревноваться по разным профессиональным направлениям. Они продемонстрируют свои навыки и достижения, а также смогут обменяться опытом и раскрыть свой потенциал.

«Масштабные соревнования состоятся в Москве с 30 октября по 2 ноября на площадке учебно-выставочного комплекса „Тимирязев-центр“. Подмосковная команда продемонстрирует свои профессиональные навыки в различных компетенциях — как основных, так и презентационных», — отметили в министерстве.

Чемпионат проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он поможет людям с инвалидностью открыть новые возможности для профессионального роста.