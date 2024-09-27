Команда Подмосковья выиграла 2 бронзы на чемпионате России по гребле

Спортсменки из Московской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля». Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В дисциплине «четверка без рулевого» подмосковная команда в составе Миланы Романовой, Ксении Чернышовой, Ксении Чуркиной и Анастасии Середы замкнула тройку лидеров. Еще одну бронзу завоевали Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева и Анна Русскова. Девушки вошли в тройку лучших в дисциплине «восьмерка с рулевым».