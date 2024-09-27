Команда Подмосковья выиграла 2 бронзы на чемпионате России по гребле

Спортсменки из Московской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля». Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.
В дисциплине «четверка без рулевого» подмосковная команда в составе Миланы Романовой, Ксении Чернышовой, Ксении Чуркиной и Анастасии Середы замкнула тройку лидеров. Еще одну бронзу завоевали Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева и Анна Русскова. Девушки вошли в тройку лучших в дисциплине «восьмерка с рулевым».
Чемпионат России по гребному спорту среди юниоров прошел в Ростове-на-Дону. На старт вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Состязания проходили в разных классах среди гребцов до 23 лет.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».