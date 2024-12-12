Команда Подмосковья вошла в топ-3 на первенстве России по фехтованию

Команда девушек-рапиристок из Подмосковья завоевала бронзу на первенстве России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
В состав команды Московская область-1 вошли Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова. Спортсменки заняли третье место среди 42 команд. Победителями стали представительницы Курской области, серебро досталось команде Санкт-Петербург-2.
Турнир продлится в Уфе до 13 декабря. Участниками соревнований стали свыше 800 фехтовальщиков из 38 регионов России.
Занятие с психологом и косметологом для женщин пройдет в Лобне 12 декабря
Украинский дрон повредил одну из насосных станций нефтепровода «Дружба»
Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения птичьим гриппом
«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц
Приставы и налоговая начали розыск солиста группы «Моральный кодекс»
Новую меру поддержки участников СВО введут в Подмосковье с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте