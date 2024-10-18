Команда Подмосковья победила на всероссийском детском экологическом форуме

Победителем Всероссийского детского экологического форума в Челябинске стала команда Подмосковья. Школьники из городских округов Пушкино и Домодедово выступили с цифровым образовательным проектом «Экобум. Эффект бабочки».

Форум объединил школьников из разных городов Россиии, которые представили свои разработки в сфере экологии. Это победители экологических олимпиад, конкурсов, участники проектов и акций.

В команду Подмосковья вошли школьники из Пушкино и Домодедова. Ребята представили свою программу в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» и выиграли.

«Победы на форуме для подмосковных школьников стали уже традицией. В прошлом году они стали лучшими в номинации „Заповедная наука“, теперь выиграли в не менее интересном состязании. Поздравляем ребят!» — отметил исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

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