Команда по мотоболу из Ленинского округа в 27-й раз стала чемпионом России

Второй финальный матч серии за золотые медали чемпионата России по мотоболу прошел в Ленинском округе. Местный клуб «Металлург» уверенно выиграл у команды «Колос» из Ипатова со счетом 9:2 и в 27-й раз в своей истории завоевал чемпионский титул.

Игроки «Металлурга» Тимофей Гусарев и Анатолий Касьянов забили по три гола, Артем Ковтун — два, а Никита Марков — один.

«Мы имели явное преимущество как территориально, так и в игровом плане. Соперник в финале был серьезный, но наши ребята понимали, что отступать некуда», — рассказал президент клуба, заслуженный тренер СССР Валерий Нифантьев.

Эта победа стала продолжением успеха в первом матче финала, проходившем в станице Кущевской Краснодарского края. Тогда спортивный клуб из Ленинского округа также победил со счетом 6:3.

В чемпионате России по мотоболу участвовали восемь команд из разных регионов страны, включая Московскую и Владимирскую области, а также Ставропольский и Краснодарский края.