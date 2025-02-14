Команда по мини-хоккею из Обухова стала лучшей на первенстве Подмосковья

Детская команда Богородского округа стала лучшей по итогам Первенства Московской области по мини-хоккею с мячом. Турнир проходил на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Завершился турнир Первенства Московской области по мини-хоккею с мячом «Детская Лига» — сезон 2024-2025. Игры начались еще в ноябре, прошло четыре этапа.

Хоккеисты из Обухова стали победителями Первенства. Ребята отважно защищали честь команды и Богородского округа. Спортсменов подготовили главный тренер Игорь Лукьянов и тренер Роман Нестеров.

Подготовка к соревнованиям началась еще прошлой весной. Летом команда регулярно проводила тренировки, играла товарищеские матчи на закрытом льду.

В первом и втором этапах команда стала фаворитом и также заняла вершину пьедестала.

В третьем этапе ребята проиграли команде «Вымпел» из Королева.

На заключительном этапе команда завоевала первенство по итогам всей «Детской лиги».

Участие приняли команды мальчиков и девочек 2014 года рождения и младше со всего Подмосковья, а также Москвы и Ленинградской области.