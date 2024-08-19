Команда по гандболу из Чехова победила в матче за кубок губернатора Подмосковья

Соревнования за кубок губернатора Московской области по гандболу проходили с 16 по 18 августа на домашней арене дворца спорта «Олимпийский». Команда «Чеховские медведи» заняла первое место, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

За кубок боролись четыре команды. Сборная «Табас» из Ирана заняла четвертое место, «СКА-Минск» стали третьими, гости из Урала — «Пермские медведи» уступили трофей хозяевам соревнований — «Чеховским медведям».

Кирилла Котова признали ценным игроком турнира. Внутри команд самыми результативными стали Саид Гэйдари Рад из Ирана, Александр Петрович из Белоруссии, Иван Фирсов из Перми и Александр Котов из Чехова.

Турнир «Кубок губернатора Московской области» по гандболу прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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