Команда по гандболу «Чеховские медведи» сыграла с «Зенитом» в турнире SEHA
Команда по гандболу «Чеховские медведи» провела домашний матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках турнира SEHA — Gazprom League. Хозяева уступили гостям со счетом 29:31.
Участники отметили, что игра получилась боевой. Точные броски исполняли спортсмены обеих команд. До конца матча «Чеховские медведи» не хотели отдавать преимущество сопернику.
«Наверное, не согласен с некоторыми судейскими решениями. Против нас играли грубо. Мы тоже играли грубо. Против нас свистели. Когда мы были в нападении, нам ничего не давали», — рассказал игрок гандбольной команды «Чеховские медведи» Виктор Фурцев.
С первого тайма «Чеховские медведи» уступали «Зениту». После перерыва питерцы сумели провести несколько атак и добиться превосходства на шесть мячей.
«В начале второго тайма сделали две-три потери, которые вообще не должны были делать. Игра боевая, хорошая. Зрителям понравился накал страстей до последних минут. Сегодня все силы отдали. Я доволен своей командой», — сказал капитан гандбольной команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов.
«Чеховские медведи» догоняли соперников. Они почти сравняли счет, но заработали несколько удалений подряд. Однако хозяева нашли в себе силы для новой погони. В конце игры по удалению заработали Дмитрий Киселев из «Зенита» и Александр Ермаков из «Медведей». Это и сбило темп игры. В итоге — 29:31 в пользу «Зенита».
«Много болельщиков. Мандраж всегда есть от этого. Ты забиваешь, тебе забивают. Поднятие всех рук на трибунах, крик, гам, атмосфера — это круто», — поделился впечатлениями игрок гандбольного клуба «Зенит» Дмитрий Хмельков.
Следующий матч «Чеховские медведи» сыграют 19 ноября в Воронеже в рамках первенства Суперлиги.
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