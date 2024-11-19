Команда по гандболу «Чеховские медведи» сыграла с «Зенитом» в турнире SEHA

Команда по гандболу «Чеховские медведи» провела домашний матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках турнира SEHA — Gazprom League. Хозяева уступили гостям со счетом 29:31.

Участники отметили, что игра получилась боевой. Точные броски исполняли спортсмены обеих команд. До конца матча «Чеховские медведи» не хотели отдавать преимущество сопернику.

«Наверное, не согласен с некоторыми судейскими решениями. Против нас играли грубо. Мы тоже играли грубо. Против нас свистели. Когда мы были в нападении, нам ничего не давали», — рассказал игрок гандбольной команды «Чеховские медведи» Виктор Фурцев.

С первого тайма «Чеховские медведи» уступали «Зениту». После перерыва питерцы сумели провести несколько атак и добиться превосходства на шесть мячей.

«В начале второго тайма сделали две-три потери, которые вообще не должны были делать. Игра боевая, хорошая. Зрителям понравился накал страстей до последних минут. Сегодня все силы отдали. Я доволен своей командой», — сказал капитан гандбольной команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов.