Команда по футболу из Раменского стала призером турнира ко Дню матери

«Футбольные мамы» из Раменского заняли третье место в турнире в Санкт-Петербурге. Кроме того, была отмечена тренер Ильинской спортивной школы «Авангард» Лидия Бовт.

Суперкубок приурочили ко Дню матери. Мероприятие включено в проект «Сто турниров — сто городов», а движение «Футбольные мамы» — в национальный проект «Демография».

В турнире приняли участие 48 команд со всей страны. Организаторы заверили, что это были самые масштабные соревнования за время проекта.

«Было очень волнительно, было очень интересно. Наши раменские мамы „Авангарда“ показали поистине несокрушимый дух, волю к победе, показали своим детям, что невозможное возможно. Главное — никогда не сдаваться. Мы не готовы останавливаться на достигнутом, и следующий турнир у наших футбольных мам состоится в Москве в международный День футбола 10 декабря», — сказала куратор проекта Лидия Бовт.

Лидию Бовт также наградили как лучшего куратора за проведение турнира в Раменском округе.

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