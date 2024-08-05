Команда по футболу из Дмитрова вышла в полуфинал любительской лиги

Команда любительской футбольной лиги из Дмитрова сыграет в полуфинале со сборной из Подольска. Матч пройдет в Балашихе на стадионе «Метеор».

В кубке Георгия Победоносца в любительской лиге по мини-футболу приняли участие 12 команд из Дмитрова, Мытищ, Щелкова, Домодедова, Жуковского, Чехова, Пушкино, Подольска, Балашихи, Видного, Химок и Одинцова.

В ¼ финала сборная из Дмитрова обыграла команду из Пушкино. Спортсмены вышли в полуфинал, который пройдет в Балашихе 18 августа.

Победители турнира любительской лиги Георгия Победоносца получат путевку на чемпионат России по мини-футболу в Сочи. Он состоится в ноябре под эгидой Российского футбольного союза.

Это не первое удачное выступление сборной из Дмитрова. Впервые турнир на кубок Георгия Победоносца прошел в 2018 году, и тогда команда стала серебряным призером. В следующем сезоне дмитровчане завоевали бронзу.

Соревнования проводит Союз любительских футбольных лиг Подмосковья при содействии Федерации футбола Московской области.

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