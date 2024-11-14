Команда по баскетболу 3×3 из Химок стала двукратным чемпионом России

Мужская команда «Khimki Power» Центра спортивной подготовки № 5 из Химок выиграла первенство России по баскетболу 3×3 в возрастной категории до 24 лет. Финал прошел в Санкт-Петербурге 10 ноября.

Подопечные Даниила Абрамовского были сильнейшими во всех матчах турнира: обошли столичного соперника «Северный» со счетом 11:20 и одержали победу на встрече с командой «МАИ-МБА». Финальная игра против «Зенит Академии» из Санкт-Петербурга была напряженной. «Khimki Power» до конца не подпускали соперника близко и завершили борьбу со счетом 17:21.

Впервые главную награду турнира баскетболисты из Химок завоевали в прошлом году. Статус действующих чемпионов придал ребятам уверенности, и в это раз удалось подтвердить успех. Помимо этого, участник команды Владимир Соловьев был признан самым ценным игроком (MVP).

Ранее мужская команда «Khimki Power» стала серебряным призером первенства России среди спортсменов в возрастной категории до 19 лет. Баскетболисты уступили лишь в финале команде «МАИ-МБА» со счетом 19:13.

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