Команда Орехово-Зуева стала призером чемпионата по игре «Мое Подмосковье»

II областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» завершился в Раменском. Соревнования собрали более 200 участников из 52 муниципалитетов региона.

Орехово-Зуевский округ на чемпионате представляла команда «Бизоны» из Ликино-Дулевской гимназии. Яна Егорова, София Завьялова, Наталья Коробкина и Алина Самоделова продемонстрировали хорошие знания по истории и географии, слаженную командную работу, стратегическое мышление и внимательность. В итоге команда Орехово-Зуевского округа стала бронзовым призером соревнований.

Чемпионат был приурочен ко Дню Московской области и посвящался 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главной целью образовательно-развлекательной игры «Мое Подмосковье», созданной к 30-летию Московской областной думы, является развитие интереса к родному краю, его истории, традициям и культурному наследию.