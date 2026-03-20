Команда НПО имени С. А. Лавочкина выиграла в турнире по настольному теннису в Химках

Сотрудники предприятия стали лучшими на соревнованиях «Гироскоп», которые посвятили 65-летию первого полета человека в космос. В финале химчане обыграли прошлогодних чемпионов.

Турнир прошел на площадке АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина». За победу боролись 15 команд ведущих предприятий отрасли. НПО Лавочкина представляли Егор Маркелов, Евгений Тельнов и представительница АО «НПО ИТ». По правилам в состав команды входили два мужчины и одна женщина.

В финале соперником химчан стал коллектив «НПЦАП»-1, который неоднократно побеждал в спартакиадах Роскосмоса. Несмотря на статус фаворита, представители НПО Лавочкина одержали уверенную победу и завоевали золото.

«Наши инженеры и конструкторы не только создают технологии будущего, но и показывают волю к победе на спортивной арене, — отметил депутат Артур Каримов. — Когда есть цель, дисциплина и поддержка коллектива, победа неизбежна».

Он добавил, что такие состязания служат примером для молодежи: спорт и наука идут рука об руку.