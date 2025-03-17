Команда МОЦОМД стала призером и победителем по армрестлингу среди медработников

В Учебном центре профсоюзов Московской области прошли соревнования по армрестлингу среди медработников Подмосковья. В этом году турнир провели на новой площадке, а число участников выросло почти вдвое — до 80 человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Соревнования прошли на высоком уровне благодаря сотрудничеству со Всероссийской федерацией армрестлинга. Профессиональные судьи, строгие меры безопасности и отличное информационное сопровождение сделали турнир ярким и запоминающимся. Кроме того, впервые команда МОЦОМД Fortis Doctores выступила не только в мужском, но и в женском составе.

«Борьба была честной и напряженной. Наши спортсмены отдали все силы, стремясь не подвести ни себя, ни команду. Мы подтвердили свой успех прошлого года, заняв второе место в командном зачете. Виктор Мерзликин, капитан и тренер команды, уверенно завоевал первое место в своей весовой категории. Екатерина Мишура также стала победительницей среди женщин в своем весе. Владислав Настинов и Александра Тригубец стали бронзовыми призерами», — прокомментировала пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.

После соревнований команду МОЦОМД поздравили коллеги и организаторы, отметив их слаженность, хорошую подготовку и стремление к победе.