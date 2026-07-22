Команда мотофристайла FMX13 выступит в Дубне 25 июля

В Дубне 25 июля состоится зрелищное экстремальное шоу команды профессиональных райдеров FMX13. Гостей мероприятия ждут эффектные выступления с выполнением сложнейших трюков на мотоциклах и багги.

Спортсмены продемонстрируют серию элементов, среди которых синхронные прыжки, сальто назад, полеты с трамплинов и другие акробатические номера, сочетающие возможности экстремального мотоспорта и шоу-программы.

Кульминацией выступления станет один из самых сложных трюков — сальто на багги, которое исполнит основатель и капитан FMX13 Алексей Колесников. Он считается самым титулованным российским спортсменом по фристайл-мотокроссу и неоднократно становился победителем российских и международных соревнований.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечит Вахтанг — известный исполнитель, чемпион России и Европы, а также вице-чемпион мира по битбоксу.

Мероприятие пройдет на площади вокзала Большая Волга в Дубне. Начало программы запланировано на 17:00. Посетить шоу смогут все желающие — вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.