Команда мотофристайла FMX13 выступит в 5 округах Подмосковья летом

Команда мотофристайла FMX13 выступит в пяти округах Подмосковья этим летом. Профессиональные спортсмены продемонстрируют экстремальные трюки, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. Спортсмены исполнят трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров и пируэты в воздухе с мотоциклами.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на туристическом портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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