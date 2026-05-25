Команда мотофристайла FMX13 выступила в Ступине

В субботу, 23 мая, на площади имени В. Ленина в городе Ступино состоялось яркое выступление команды мотофристайла FMX13 под руководством мастера спорта по мотоспорту, чемпиона России и мира по фристайл мотокроссу Алексея Колесникова. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, более 3,5 тысяч человек стали свидетелями захватывающего шоу.

Зрители стали свидетелями впечатляющих акробатических трюков на мотоциклах: сальто назад, цунами, синхронные прыжки и многих других. Алексей Колесников, капитан команды, продемонстрировал сальто на багги — легком спортивном автомобиле. Этот сложный трюк под силу всего четырем спортсменам в мире.

Выступление сопровождалось музыкой от известного российского битбоксера, певца и композитора Вахтанга, восьмикратного чемпиона России по битбоксу, чемпиона Европы и двукратного вице-чемпиона мира.

Следующие выступления команды мотофристайла FMX13 пройдут 12 июня в Сергиевом Посаде, а 13 июня — в Железнодорожном, городском округе Балашиха. Вход свободный, возрастное ограничение 6+.