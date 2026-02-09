Команда «Мособлпожспаса» заняла 3 место в соревнованиях по охотничьему биатлону

В субботу, 7 февраля, команда территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняла участие в традиционных соревнованиях по охотничьему биатлону. Состязания прошли на базе военно-охотничьего общества в поселке Фрол муниципального округа Шатура.

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин рассказал, что в мероприятии приняли участие 9 команд — более 40 спортсменов-любителей из Москвы и Подмосковья. Команду теруправления «Мособлпожспас» представляли три человека, а капитаном был водитель пожарной техники 273-й пожарно-спасательной части Николай Шестов.

Особенность охотничьего биатлона состоит в том, что вместо беговых лыж спортсмены используют промысловые шириной не менее 15 сантиметров, а винтовку заменяет охотничье ружье. Программа включала бег на охотничьих лыжах и практическую стрельбу пулями из охотничьего оружия. Трасса проходила по пересеченной местности и составляла два километра с одним огневым рубежом через километр. Стрельба велась пулями по неподвижной мишени «кабан» из положения стоя без упора.

«Команда "Мособлпожспаса" показала достойные результаты», — пояснил Сергей Жукин. В общекомандном зачете представители теруправления № 9 заняли третье место и были награждены кубком, грамотой и бесплатной лицензией на охоту на кабана.