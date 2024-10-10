Команда «Мособлгаза» проведет свыше 150 встреч с жителями в октябре

Техническое обслуживание газового оборудования проходит ежегодно в соответствии с утвержденным графиком. Чтобы жители многоквартирных домов могли легче ориентироваться в вопросах, касающихся техобслуживания и функционирования газовых приборов, с 1 марта в Подмосковье начала работать служба газовых участковых «Мособлгаза».

С момента запуска службы специалисты уже провели более тысячи личных встреч с жителями. Желающие ознакомиться с графиком встреч газовых участковых в октябре могут сделать это по ссылке.

Записаться на встречу с газовым участковым можно через личный кабинет клиента или на официальном сайте «Мособлгаза». Для этого необходимо в разделе «Подать обращение» выбрать пункт «Запрос информации», указать соответствующий филиал и в теме обращения выбрать «Газовый участковый». В поле «Вопрос» следует написать «Заказать встречу с газовым участковым».

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