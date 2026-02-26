Команда Московской области взяла 9 медалей на этапе Кубка России по плаванию

Спортсмены из Московской области продемонстрировали высокие результаты на II этапе Кубка России по плаванию, который проходил с 21 по 22 февраля 2026 года в Обнинске. В рамках соревнований представители областного Центра олимпийских видов спорта завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Золотые награды выиграли: * Иван Гирев на дистанции 200 м вольным стилем; * Роман Акимов на дистанции 400 м вольным стилем; * Полина Лейкина на дистанции 1500 м вольным стилем.

Серебряные медали получили: * Диана Валиуллина на дистанции 1500 м вольным стилем; * Полина Лейкина на дистанции 400 м комплексного плавания; * Дарья Рогожинова на дистанции 200 м комплексного плавания; * Виктория Таранникова на дистанции 200 м брассом.

Бронзовые медали в копилку региона принесли Роман Акимов и Иван Гирев.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

Подробности можно узнать в Telegram, VK и МАХ, официальных аккаунтах министерства физической культуры и спорта Московской области ([Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos)).