Команда Московской области по пауэрлифтингу победила на чемпионате России

Сборная Московской области по пауэрлифтингу достигла значительного успеха на чемпионате России в дисциплине «жим классический». Впервые в истории женская команда Подмосковья заняла первое место в командном зачете, опередив сборные Калужской области и Республики Татарстан. Команда набрала 37 очков.

В весовой категории до 63 кг золотую медаль завоевала Ульяна Суслова (Мытищи) с результатом 112,5 кг. Елена Луценко (Серпухов) также показала результат 112,5 кг и стала серебряным призером в этой категории. Бронзовые награды получили Дарья Валиахметова (Серпухов, до 52 кг, 90 кг) и Елизавета Никитина (Мытищи, до 57 кг, 100 кг).

Подмосковные спортсменки также успешно выступили в дисциплине «жим». Серебряные медали завоевали Ульяна Суслова (63 кг, 145 кг) и Дарья Валиахметова (52 кг, 120 кг), бронзовым призером стала Ксения Петрякова (Мытищи, 69 кг, 155 кг).

Чемпионат России по пауэрлифтингу прошел с 1 по 6 апреля 2026 года в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».

