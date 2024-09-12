Команда «Метеор» из Балашихи победила в футбольном турнире ко Дню города

Состязания провели на стадионе «Метеор» в рамках проекта «Спорт детям» от «Единой России». Участие в турнире приняли восемь клубов, среди которых были футбольные академии «Локомотив» и «Торпедо». Балашиху представляли два команды: «Метеор-1» и «Метеор-2».

В финале на поле встретились «Локомотив» и «Метеор-1». При этом «Метеор» вел в игре, однако соперникам удалось сравнять счет к концу матча. Победителя турнира определила серия пенальти: «Метеор» одержал победу со счетом 3:1.

Чемпионов и призеров наградили кубками, медалями и дипломами. Также отметили лучшего вратаря, бомбардира и игрока турнира.

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