Команда «Метеор» из Балашихи победила в футбольном турнире ко Дню города
Соревнования среди футбольных команд 2015 года рождения прошли в Балашихе ко Дню города. Победителем турнира стала местная команда «Метеор».
Состязания провели на стадионе «Метеор» в рамках проекта «Спорт детям» от «Единой России». Участие в турнире приняли восемь клубов, среди которых были футбольные академии «Локомотив» и «Торпедо». Балашиху представляли два команды: «Метеор-1» и «Метеор-2».
В финале на поле встретились «Локомотив» и «Метеор-1». При этом «Метеор» вел в игре, однако соперникам удалось сравнять счет к концу матча. Победителя турнира определила серия пенальти: «Метеор» одержал победу со счетом 3:1.
Чемпионов и призеров наградили кубками, медалями и дипломами. Также отметили лучшего вратаря, бомбардира и игрока турнира.
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