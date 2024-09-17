Команда «Металлург» из Видного стала чемпионом России по мотоболу

Команда «Металлург» из Ленинского городского округа выиграла золотые медали на чемпионате России по мотоболу. Турнир, в котором приняли участие семь сильнейших команд, прошел с 26 апреля по 16 сентября.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команда «Металлург» разгромила соперников клуба «Колос» из Ставропольского края и команду «Агрокомплекс» из Краснодарского края.
Лучшим бомбардиром финальной серии стал игрок подмосковного коллектива Тимофей Гусарев.
Соревнования провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».