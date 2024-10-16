Команда «Металлург» из Ленинского округа выиграла на чемпионате России по мотоболу

Спортсмены из Подмосковья в 2024 году вернули себе титул чемпиона России по мотоболу. Заключительные игры турнира прошли в Видном.

Команда «Металлург» на домашнем стадионе одержала победу над «Агрокомплексом» из станицы Киприльской Краснодарского края со счетом 8:1. Поздравил спортсменов с победой глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«Вы большие молодцы! Очередная победа, красивая и значимая. Я думаю впереди еще много-много побед, а все, что необходимо будет для этого, мы не пожалеем», — сказал руководитель муниципалитета.

Мотобол представляет собой игру в футбол на мотоциклах. В каждой команде пять человек: вратарь и четыре полевых игрока. Размер мяча намного больше футбольного, а скорость достигает 80 километров в час.

Чемпионат России 2024 года проходил с апреля по сентябрь. Участие в нем приняли семь команд из Московской и Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Вообще этот сезон для «Металлурга» прошел успешно. Основной состав и молодежная команда завоевали немало наград.