Команда «Металлург» из Ленинского округа выиграла на чемпионате России по мотоболу
Спортсмены из Подмосковья в 2024 году вернули себе титул чемпиона России по мотоболу. Заключительные игры турнира прошли в Видном.
Команда «Металлург» на домашнем стадионе одержала победу над «Агрокомплексом» из станицы Киприльской Краснодарского края со счетом 8:1. Поздравил спортсменов с победой глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
«Вы большие молодцы! Очередная победа, красивая и значимая. Я думаю впереди еще много-много побед, а все, что необходимо будет для этого, мы не пожалеем», — сказал руководитель муниципалитета.
Мотобол представляет собой игру в футбол на мотоциклах. В каждой команде пять человек: вратарь и четыре полевых игрока. Размер мяча намного больше футбольного, а скорость достигает 80 километров в час.
Чемпионат России 2024 года проходил с апреля по сентябрь. Участие в нем приняли семь команд из Московской и Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Вообще этот сезон для «Металлурга» прошел успешно. Основной состав и молодежная команда завоевали немало наград.
«Два года подряд чемпионат России проигрывали, а в этом году вернули себе звание и чемпиона России, и Кубок России выиграли, и первенство, и Кубок содружества — все награды, которые есть в мотоболе в этом году, „Металлург“ подгреб под себя», — заявил директор спортивного клуба Валерий Нифантьев.
Команда «Металлург» была основана в 1971 году. Это самый титулованный мотобольный клуб России. За свою полувековую историю он восемь раз становился чемпионом СССР, 28 раз выигрывал Кубок России, 11 раз — чемпионат Восточно-Европейской лиги, а в 1995 году был обладателем Кубка европейских чемпионов.
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