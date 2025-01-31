Команда Лосино-Петровского стала призером квиза ко Дню освобождения Ленинграда

Участниками квиза стали команды из Волоколамска, Люберец, Чехова, Балашихи, Домодедова, Серпухова, Орехово-Зуева, Красногорска и других муниципалитетов Подмосковья, а также из Ялты, Вологодской и Воронежской областей. Ребята выполняли задания в онлайн-формате.

Молодые люди из Лосино-Петровского округа показали хорошие знания о Великой Отечественной войне и заняли третье место по итогам квиза.

О жизни в блокадном Ленинграде написано множество книг, сняты фильмы, хранятся архивные материалы, документы и воспоминания очевидцев тех страшных лет. Вечная память о подвиге жителей осажденного города-героя передается из поколения в поколение.