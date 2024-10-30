Команда Лосино-Петровского округа победила на областном фестивале дебатов

Чемпионат по дебатам впервые прошел в Московской области. Школьники из Лосино-Петровского городского округа одержали на состязаниях убедительную победу.

Участие в фестивале «Искусство дебатов» приняли 26 команд из 14 муниципалитетов Подмосковья, отобранных на первом этапе конкурса. Искусству дебатов школьников обучали лучшие спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Прослушав более 12 часов лекций, юноши и девушки научили вести конструктивный диалог, высказывать и аргументировать свою точку зрения.

После проведенных занятий наступило время соревнований. Ребята встретились на дебатах, чтобы на деле применить все приобретенные знания и умения. Участников оценивало профессиональное жюри под председательством представителя России в совете чемпионата Европы Евгения Акулова.

Команда «2ВМК» из Лосино-Петровского округа обошла всех соперников и стала победителем чемпионата. Второй результат показали школьники из Балашихи, на третьем — команда «Министерство инициативных детей» из округа Клин.

Организаторы фестиваля также подготовили интересную программу досуга, которая включала занятия в театральной студии «Поколение Оперение» и посещение киноклуба.

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