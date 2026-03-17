Команда Ленинского округа вышла в полуфинал юниор-лиги КВН

Тульская юниор-лига КВН является подразделением Всероссийской юниор-лиги КВН и проходит под патронажем профильных организаций. Команда из Видного приняла участие в двух испытаниях — «Приветствие» и «Конкурс талантов», по итогам которых набрала необходимое количество баллов для выхода в следующий этап.

Директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров рассказал, что подготовка к соревнованиям заняла у девочек много времени и сил. Игра оказалась очень напряженной и потребовала от команды максимальной отдачи.

«Несмотря на серьезную конкуренцию, наши участницы проявили собранность, уверенность и креативность. Они смогли не только достойно выступить, но и раскрыть свой потенциал, показать индивидуальность и командный дух», — отметил Илья Сенчуров.

Теперь команда, созданная при поддержке главы Ленинского округа Станислава Каторова, активно готовится к полуфиналу, который состоится 19 и 20 апреля в Туле.