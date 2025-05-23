Команда КВН из Видного вышла в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги

Этап Центральной Юго-Западной лиги КВН прошел в Тамбове. Команда из Ленинского округа заняла на нем первое место.

Ленинский округ на конкурсе представила «Сборная города Видное». Всего на этом этапе юмористы заработали 14,8 очков из максимально возможных 15. По словам участников, в этот раз им хватило времени на качественную подготовку.

Летом они поучаствуют в нескольких играх в рамках подготовки к полуфиналу. А уже осенью представят Ленинский округ в полуфинале Центральной Юго-Западной лиги КВН.

Участниками этапа в Тамбове стали 14 команд из Тамбова, Пензы, Саранска, Липецка, Воронежа, Москвы и ряда других городов. Они состязались в трех конкурсах: приветствие, разминка с залом и конкурс одной песни.

Отметим, что Юго-Западная центральная лига — это финальный этап перед попаданием команд в телевизионные проекты КВН. Победитель получит пропуск в Высшую или Премьер-лигу Клуба на главном телеканале страны.