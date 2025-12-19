Команда КВН из Раменского стала призером областных фестивалей

Команда КВН Гжельского государственного университета «Мы такие» выступила в крупных лигах и фестивалях Московской области. Студенты пополнили копилку наград престижными трофеями 2025 года.

Творческий путь коллектива в финале Открытой лиги КВН городского округа Коломна стал ярким событием для всех любителей юмора. В рамках финальной игры ребята представили два классических конкурса: «Приветствие» и «Домашнее задание». Благодаря высокому уровню подготовки и самоотдаче на сцене, команда сумела завоевать почетное третье место.

Успехи команды на этом не закончились. Настоящим триумфом обернулось участие коллектива в открытом фестивале «Кубок ректора Российского государственного университета туризма и сервиса». Выступая в блоке «Настоящее», «Мы такие» продемонстрировали свое мастерство. Каждая шутка находила отклик у аудитории, а артистизм участников позволил им занять первое место и стать абсолютными чемпионами фестиваля.

Череду побед закрепило выступление на Зимнем кубке КВН РосНОУ. Команда вновь подтвердила свой статус фаворитов, завоевав главную награду — гран-при. Ребята выделялись на фоне конкурентов уникальным стилем, оригинальными сценариями и безупречной импровизацией, окончательно покорив сердца жюри и зрителей.