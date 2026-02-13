Команда КВН из Истры стала победителем четвертьфинала Юниор-лиги

В Волоколамске 8 февраля прошел четвертьфинал Юниор-лиги КВН «Нью-Рига». Участие в мероприятии приняли лучшие молодые команды из Истры, Солнечногорска, Иваново и Твери.

Игра была очень напряженной, однако «Люстра» из Истры продемонстрировала высочайший уровень мастерства и заняла первое место, получив путевку в полуфинал.

«Команда стремительно ворвалась в сезон и продолжает удивлять зрителей своим прогрессом», — подчеркнул директор лиги Артем Сергеев.

Участники показали свои таланты в традиционных конкурсах «Приветствие» и импровизации. А после жюри единогласно признало «Люстру» лучшей, отметив их уникальный стиль и умение завоевывать сердца зрителей.

Отметим, что Истринская команда «Люстра» добились двойного успеха. Помимо победы в общем зачете, ребята также получили специальный диплом за лучшую шутку игры.