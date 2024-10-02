Команда КВН из Дмитрова вышла в полуфинал Первой лиги Московской области

Этап четвертьфинала Первой подмосковной лиги КВН прошел в Луховицах. По его результатам команда «Диванодамы» из Дмитрова вышла в следующий тур.

За право выхода в полуфинал состязались девять команд из Москвы, Дмитрова, Егорьевска, Красногорска, Луховиц, Рязани и Ижевска. Яркие номера представила команда из Дмитрова «Диванодамы».

Сборная состоит из студентов Дмитровского института непрерывного образования. Участницы продемонстрировали остроумие, юмор, а также понимание актуальных тем.

Девушки заняли второе место и прошли в полуфинал. Он состоится уже в октябре.

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