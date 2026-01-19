Команда КВН из Богородского округа выступит на фестивале в Сочи

Семейная команда «Нам снова 15» представит Богородский округ на международном фестивале «КиВиН-2026» в Сочи. Фестиваль открыл 65-й юбилейный сезон Клуба веселых и находчивых.

Мероприятие, которое проходит с 15 по 28 января, собрало рекордное число участников — более 550 коллективов со всей страны. Оно дает шанс талантливым командам заявить о себе на всероссийском уровне.

Финалисты местной Богородской лиги КВН везут в Сочи свой фирменный стиль — семейный юмор и самоиронию. Зрители особенно ценят их умение с юмором обыгрывать бытовые ситуации.

«Для нас это уникальная возможность показать себя всей стране. Мы готовы бороться за место в телевизионных лигах», — рассказал капитан команды.

По итогам фестиваля лучшие коллективы получат путевку в телевизионные проекты КВН. Для участников это еще и площадка для общения, обмена опытом и неформального общения в атмосфере непрекращающегося юмора.

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа с квизами, тематическими вечеринками и ежедневными выступлениями команд.