Команда КВН из Богородского округа выступила на Московском фестивале юмора

Малая сборная из Богородского округа — команда КВН «Нам снова 15» — вслед за Фестивалем в Сочи оказалась в самом эпицентре искрометных шуток и юмора в рамках Московского фестиваля КВН. Сюда приехали самые позитивные игроки из 27 команд со всех уголков России.

С 9 по 13 февраля 2026 года участники показывают свой стиль, юмор и сценическую подачу.

Жители Богородского округа Сергей, Макс и Светлана покорили сердца жюри, ведущего и зрительского зала своим добрым жизненным семейным юмором. Их выступление вошло в число лучших выступлений фестивального дня.

Московский Фестиваль КВН — площадка, где опытные и новые команды могут проявить себя, а результатом их игры станет рекомендация к участию в одной из многочисленных Лиг планеты Клуба веселых и находчивых.

А уже 25 февраля в 16:00 на сцене Районного дома культуры города Ногинск, улица Текстилей, дом 31 любимые команды дадут старт Богородскому сезону КВН!