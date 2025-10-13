Команда Коломны выступит на всероссийском конкурсе современного медиаискусства

В декабре этого года в Санкт-Петербурге пройдет финал конкурса «Страна Света». Команды со всей России представят презентации о мифах и преданиях своей малой родины, которые будут транслировать на исторические фасады зданий Дворцовой площади. В конкурсе поучаствует команда из Коломны.

Конкурс «Страна Света» пройдет при организации АНО «Гала-Рус». Всего в этом году на него подали 170 заявок-презентаций, из которых отобрали 11 лучших работ. Темой стала «Сказки, легенды и мифы».

Финал конкурса состоится 6 и 7 декабря на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Участники представят передовые визуальные технологии, при помощи которых изображение будет транслироваться на исторические фасады зданий Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса.

Команда Story Light из Коломны предложит гостям узнать больше о преданиях округа и попутешествовать по скрытым тропам.