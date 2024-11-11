Команда Khimki Power победила на турнире России по баскетболу 3×3

Мужская команда Khimki Power стала победителем первенства России по баскетболу 3×3 среди спортсменов до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале спортсмены обыграли московский «Северный», в полуфинале сразились с «МАИ-МБА» из Москвы со счетом 17:15, а в финале победили «Зенит-Академию» из Петербурга со счетом 21:17. По итогам турнира Владимира Соловьева из подмосковной команды признали самым ценным игроком.

Женская команда из Московской области заняла четвертое место.

Напомним, ранее на первенстве России среди спортсменов до 19 лет мужская команда Khimki Power стала серебряным призером, уступив в финале «МАИ-МБА».

Соревнования U23 и U18 проходили в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».